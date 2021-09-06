Україна закачала до своїх сховищ на 30% менше газу, ніж торік. Ціни в Європі сягнули рекордних показників

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Joseph / Flickr

Станом на початок вересня Україна закачала до своїх підземних сховищ на третину газу менше, ніж торік.

Про це повідомляє компанія «Укртрансгаз».

«На початок вересня запас природного газу в українських ПСГ становить 18 млрд куб. м. Це на 30% менше торішніх показників», — йдеться у повідомленні.

Загалом Оператор газосховищ планує закачати 19 млрд куб. м. Цього має вистачити для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022. В Уктрансгазі пояснюють, що у 2013‒2018 рр. Україна входила в зимовий період із запасами 14,5‒17,1 млрд куб. м.

Іноземні замовники зберігають в українських газосховищах 3,3 млрд куб. м газу. Це на 58% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Поточна ситуація на газовому ринку кардинально відрізняється від минулорічної, але ми продовжуємо рухатися до прогнозованого значення наповнення українських сховищ ...Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Та стосовно цього можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або й надалі залишаються у ПСГ», ‒ зазначив в.о. гендиректора компанії Сергій Перелома.

При цьому ціна на газ на вересень на європейських хабах продовжують зростати. 6 вересня вони сягнули €53,34 за МВт-год (або $679,02 за тисячу кубометрів), аналітики допускають зростання до €100 ($1270 за тисячу куб. м) у разі потужних морозів, пише Bloomberg.