Головний санлікар Кузін: Україна скоро перейде із «зеленої» до «жовтої» зони. МОЗ розробляє привілеї для вакцинованих

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«Бабель»

Україна найближчим часом вийде із «зеленого» рівня карантину, оскільки у країні погіршується ситуація із коронавірусом.

Про це головний санлікар країни Ігор Кузін заявив в етері програми «Сніданок з 1+1» вранці у понеділок, 6 вересня.

«Ситуація дійсно погіршується в більшості областей. Найближчим часом країна вийде із «зеленої» зони, ми будемо вимушені запровадити «жовту» зону. Будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів, спортзалів», — заявив Кузін.

Однак, за його словами, локдауну в Україні слід очікувати не раніше за листопад. Головний санлікар країни також зазначив, що наразі МОЗ розробляє менш жорсткі норми, які стосуватимуться у разі локдауну вакцинованих громадян, оприлюднити їх мають найближчим часом.

«Наприклад, бізнес зможе працювати або не буде регулюватися кількість людей на один квадратний метр, якщо буде йтися про функціонування спортзалів. Такі норми будуть діяти як для вакцинованого робочого персоналу, так і тих людей, які відвідують заклад», — додав Кузін.

Згодом міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в етері телеканалу «Україна 24» уточнив, що в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня, посилит карантин. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до «жовтої» зони карантину.