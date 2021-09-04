У Києві стартував фестиваль коміксів і косплею Comic Con Ukraine

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У Києві на Арт-заводі «Платформа» відкрився фестиваль коміксів і косплею Comic Con Ukraine.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

На гостей фестивалю чекатимуть різноманітні шоу, виставки та фотозони, улюблені персонажі, виступи музичних гуртів, а також зустрічі з голлівудськими зірками.

Зокрема, цього року на фестиваль приїдуть британська акторка Наталія Тена, яка знімалася у «Грі престолів», «Гаррі Поттері» та серіалі «Мандалорець», й актор, режисер і майстер бойових мистецтв Марк Дакаскос, який прославився головними ролями у фільмах «Убивця, що плаче» та «Лише найсильніші», серіалі-коміксі «Ворон», а також ролями в «Поліції Гаваїв», «Агентах «Щ.И.Т.» та у «Джон Вік — 3».

Сьогодні, 4 вересня, на гостей фестивалю очікує зустріч з акторкою Анною Шаффер («Сага про Відьмака», «Гаррі Поттер») та моделлю і акторкою Геленою Манковською, чия зовнішність стала основою для персонажа з відеогри Resident Evil: Village.