Байден наказав розсекретити документи, повʼязані з терактами 11 вересня

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Президент США Джо Байден доручив розсекретити низку документів, повʼязаних з терактами 11 вересня 2001 року.

Відповідне розпорядження від 3 вересня опубліковане на сайті Білого дому.

«Украй важливо забезпечити максимальну прозорість уряду Сполучених Штатів. [...] Інформація, зібрана й отримана під час розслідування терактів 11 вересня 2001 року, повинна бути розкрита, за винятком випадків, коли вагомі причини вказують на протилежне», — заявив він.

Байден зазначив, що американці продовжують домагатися повної відповідальності за теракти 9/11, включно з тими, хто вижив, і членів сімей жертв.

«Американський народ заслуговує більш повного уявлення про те, що його уряд знає про ці напади. Хоча невибіркове розкриття секретної інформації може поставити під загрозу національну безпеку, включно із зусиллями уряду США щодо захисту від майбутніх нападів, інформація не повинна залишатися засекреченою, якщо громадський інтерес до розкриття інформації переважує будь-яку шкоду національній безпеці», — додав президент США.

Згідно з розпорядженням, документи мають бути оприлюднені протягом наступних шести місяців.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року члени терористичної організації «Аль-Каїда» здійснили у США серію з чотирьох скоординованих терактів. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери та спрямували два з них у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Третій літак спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону. Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, проте літак впав у полі на території штату Пенсильванія. Крім 19 терористів, унаслідок атак загинули 2 977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.