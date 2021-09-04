У Житомирській області міжнародний автобус зіткнувся з автовозом і спалахнув. Одна людина загинула

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Пресслужба поліції Житомирської області

У Житомирській області поблизу села Стрибіж у ніч проти 4 вересня сталася ДТП за участю міжнародного автобуса, який здійснював рейс із Польщі до Маріуполя, й автовоза.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Як зазначається, аварія сталася на 177 км автодороги Київ — Чоп приблизно о 04:20. Після зіткнення автобус загорівся.

Унаслідок ДТП загинув другий водій автобуса, який на момент аварії відпочивав, також постраждали 11 пасажирів, їм надали медичну допомогу.

За попередніми даними, зіткнення допустив водій автобуса, 30-річний житель Миколаївської області.

Пресслужба поліції Житомирської області

Наразі відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває зʼясування усіх обставин.