Омбудсмен Денісова попередила мера Івано-Франківська: Звільнення невакцинованих порушуватиме закон

Новини

Sean Gallup / Staff

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила листа меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу, в якому зазначила, що звільнення невакцинованих людей порушуватиме Конституцію.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Офісу омбудсмана.

Зазначається, що під час моніторингу соцмереж було виявлено публікацію Марцінківа про те, що всі працівники виконавчого комітету міськради повинні бути повністю вакциновані. Інакше на них чекають дисциплінарні санкції, зокрема звільнення.

«Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 3018 «Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, зокрема через стан здоров’я, не допускається», — заявила Денісова.

Вона також зазначила, що вакцинація не є обов’язковою і ніхто не має права тиснути на людей у цьому питанні.