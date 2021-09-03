У Львівській області сталася смертельна ДТП: водій вантажівки не впорався з керуванням і влетів у магазин

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Національна поліція

У Львівській області, у місті Рудки Самбірського району сталася смертельна ДТП: водій сідлового тагяча Renault не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та вʼїхав у продуктовий магазин.

Про це повідомляє Нацполіція. Аварія сталася в пʼятницю, 3 вересня, о 16:20.

Від отриманих травм водій вантажівки та дві жінки загинули на місці події. Травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яку шпиталізували. Попри зусилля медиків, вона померла в лікарні.

Видання Zaxid.net уточнює, що вантажівка перевозила щебінь. Одразу після аварії очевидці самотужки відсунули вантажівку і дістали з-під неї тіла двох загиблих і травмовану дитину. Імовірно, під завалами можуть бути ще люди.