Мінкультури змінить систему закупівлі книжок до бібліотек після низки скандалів. Що нового готують

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство культури та інформаційної політики обіцяє удосконалити систему відбору книжок для закупівлі у бібліотеки і додати нові критерії. Нещодавно там обіцяли зупинити закупівлю книги «Щоб у 16 не було запізно» Марини Ланге для бібліотек через усталені гендерні стереотипи.

Про це йдеться у повідомленні відомстві від пʼятниці, 3 вересня.

Для удосконалення системи закупівель створять робочу групу. До її складу увійдуть представники Мінкультури, Українського інституту книги, Урядової уповноваженої з питань гендерної політики, експерти з протидії дискримінації, представники громадських організацій та народні депутати. Група перегляне критерії для відбору книжок, які подають видавці, і додасть вимогу відповідності антидискримінаційному законодавству.

Заступниця міністра культури Лариса Петасюк розповіла, що відбором книжок для бібліотек займаються виключно експертні ради, а Міністерство культури отримує на затвердження вже фінальний перелік. Вона зазначила, що іноді до закупівель рекомендуються книжки, що не враховують норми антидискримінаційного законодавства, тому правовий механізм самого відбору, самі критерії ще треба переглянути.

Окрім цього, змінять і роботу експертних комісій: розширять перелік обов’язкових фахівців та умови їх роботи (зараз вони працюють безкоштовно, як волонтери).

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль наголосила, що вони виступають проти цензури, однак і дискримінації немає місця.

У серпні стало відомо, що для бібліотек закуплять книгу «Щоб у 16 не було запізно» Марини Ланге. Це одразу викликало обурення у соцмережах: авторку звинуватили у тому, що вона транслює гендерні стереотипи та упередження, а також провокує віктимну поведінку у дівчат. Зокрема, у своїй книзі вона стверджує, що «дівчатка вже народжуються з жіночими якостями», а хлопцям «щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти». У ситуацію втрутився міністр культури Олександр Ткаченко і видавець вирішив відкликати книжку із процесу закупівель для бібліотек.

А перед цим українські бібліотеки поповнились коміксами новозеландської письменниці й ілюстраторки Кейті ОʼНілл «Принцеса + принцеса: довго і щасливо». Книжка розповідає про пригоди і взаємні відносини двох дівчат-принцес. Але такий сюжет не сподобався депутатам, релігійним громадам та активістам, бо комікс закінчується обіймами дівчат, які схожі на весілля, а також натяком на поцілунок.