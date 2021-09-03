Україна здобула ще одне золото на Паралімпіаді — у метанні булави
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Паралімпійська збірна України
Збірна України здобула вже 24-у золоту медаль на Паралімпійських іграх у Токіо. Перше місце посіла спортсменка Зоя Овсій у метанні булави.
Відповідна інформація міститься на сайті Паралімпіади.
Свої шість спроб Зоя виконувала останньою і з першого ж кидка перевершила результат американки Кейсі Мітчел, яка на той момент посідала перше місце. Протягом свого виступу Овсій лише покращила результат і сягнула 25,12 метра. Вона встановила паралімпійський рекорд, а до світового рекорду не дотягнула усього 12 сантиметрів. До речі, світовий рекорд у 25,23 метра також належить Овсій.
Збірна України лишається на 5 місці, маючи в своєму активі 24 золоті медалі. Загалом українські спортсмени вибороли вже 94 медалі.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7х7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.