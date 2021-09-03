СБУ затримала на хабарі начальника Льотної академії НАУ

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СБУ

Служба безпеки спіймала на хабарі у $20 тисяч начальника Льотної академії Національного авіаційного університету.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю «знищити» його бізнес», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посередника із грошима на виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Також затримали й самого начальника академії, який їхав на зустріч із посередником.

«Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, й обрано відповідний запобіжний захід», — розповіли в СБУ.