У Чернівцях жінка увірвалася на сесію міськради та намагалася вдарити мера

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У Чернівцях на сесію міської ради увірвалася невідома жінка і з криками кілька разів спробувала вдарити мера Романа Клічука.

Про це повідомляє місцеве видання «Чернівецький промінь».

На відеозаписі видно, як жінка, розмахуючи документами та з криками «Ви мене дістали!», намагалася вдарити міського голову по обличчю. Після цього жінка з нецензурною лайкою звернулася до депутатів. «Яку наркоту ви вживаєте», — запитала вона.

На запитання депутатів про причини скандалу вона не відповіла. За кілька хвилин її із залу вивів поліцейський.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство (ст. 173). Жінці загрожує штраф до 199 гривень, громадські роботи або адмінарешт на 15 діб.