У центрі Києва будівлі, які орендують іноземні посольства в Україні, стали речовими доказами у справі про розтрату майна

Новини

У центрі Києва 12 елітних будинків були визнані Національною поліцією області речовими доказами. У двох із них розташовані посольства Швеції і Словенії в Україні.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі міжнародної юридичної фірми «Ілляшев і Партнери».

Як зазначається, йдеться про кримінальне провадження щодо посадових осіб компанії Gooiord (Голландія) і грецького банку Marfin Egnatia за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, посадовці Gooiord і Pireaeus Bank (правонаступник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme) змовилися і намагалися продати на закритому аукціоні борг із заставою 10 обʼєктів нерухомості за заниженою вартістю в $10 млн (в 8,5 раза менше іпотечної вартості) — для зняття обтяження з майна і фіктивного виконання умов кредитного договору.

Окрім цього, у серпні 2021 року були відчужені 2 обʼєкти нерухомості Gooiord за ціною, значно нижчою за ринкову вартість.

У компанії «Ілляшев та Партнери» пояснили, що згідно зі ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України речовими доказами є, серед іншого, «матеріальні обʼєкти, які були придбані кримінально протиправним шляхом і / або отримані юридичною особою в результаті скоєння кримінального злочину».