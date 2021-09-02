Зеленський у США зустрівся з очільником Apple Куком

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Twitter / ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із очільником компанії Apple Тімом Куком.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом», — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple, а також в реалізації спільних проєктів.