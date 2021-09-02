Зеленський у США зустрівся з очільником Apple Куком
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / ZelenskyyUa
Президент Володимир Зеленський під час візиту до США провів зустріч із очільником компанії Apple Тімом Куком.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом», — зазначив Зеленський.
За його словами, Україна зацікавлена у розширенні присутності Apple, а також в реалізації спільних проєктів.
- 1 вересня в Білому домі пройшла зустріч Зеленського і Байдена. Вона тривала трохи більше двох годин. За результатами зустрічі пресконференції не було, але обидві сторони опублікували спільну заяву, яка стосується реформ, оборонної допомоги, поглиблення співпраці у військовій і економічній сферах.
- Зеленський заявив, що задоволений результатом переговорів, а спільну заяву назвав «дуже потужною».