У Британії Amazon платитиме 88 євро персоналу, який вчасно приходить на роботу

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Amazon пропонуватиме щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів [близько 88 євро] працівникам на окремих локаціях у Великій Британії, які вчасно приходять на роботу.

Про це повідомляє ВВС.

Винагороду зможуть отримати працівники, які не мають жодного пропуску згідно затвердженого графіку. Однак сюди не будуть враховуватися вихідні, які людина отримала через інвалідність чи інфікування коронавірусом.

Компанія припускає, що така винагорода дозволить задовольнити високий попит на послуги Amazon під час різдвяних свят. Бонуси будуть виплачувати раз на тиждень.

Раніше Amazon заявила, що розіграє серед своїх вакцинованих працівників грошовий приз у розмірі $500 тисяч, автомобілі та путівки.

Amazon — це найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет, заснована у 1994 році. Виручка Amazon у 2020 році становила 386,1 мільярда доларів (у 2019 було 280,5 мільярда доларів). Сам Безос — найбагатша людина у світі. За даними Forbes його статки сягають 196,2 мільярда доларів.