Похолодання в Україні: синоптики прогнозують уночі до +5 градусів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay / Ebowalker
В Україні в п’ятницю, 3 вересня, сильно похолодає вночі — до +5 °С.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«Територія України перебуватиме між двома баричними утвореннями — із північного сходу поле зниженого тиску, із південного заходу поле високого тиску (гребінь антициклону). Тому вітер ще буде поривчастим, хоча вже почне поступово слабшати», — розповіли в УГМЦ.
За прогнозом синоптиків, невеликий дощ буде лише вночі у східних областях. Вітер західний, 7—12 м/с, на Лівобережжі подекуди пориви до 15—20 м/с.
Температура вночі впаде до +5...+10 °С, удень буде +15...+20 °С, на високогірʼї Карпат і в горах Криму +8...+10 °С.
- Раніше синоптики спрогнозували, якою буде осінь у Європі. В Україні буде дуже сухо, особливо в жовтні, можливі ранні заморозки.
- З вереснем до України прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.