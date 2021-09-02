Похолодання в Україні: синоптики прогнозують уночі до +5 градусів

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В Україні в п’ятницю, 3 вересня, сильно похолодає вночі — до +5 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Територія України перебуватиме між двома баричними утвореннями — із північного сходу поле зниженого тиску, із південного заходу поле високого тиску (гребінь антициклону). Тому вітер ще буде поривчастим, хоча вже почне поступово слабшати», — розповіли в УГМЦ.

За прогнозом синоптиків, невеликий дощ буде лише вночі у східних областях. Вітер західний, 7—12 м/с, на Лівобережжі подекуди пориви до 15—20 м/с.

Температура вночі впаде до +5...+10 °С, удень буде +15...+20 °С, на високогірʼї Карпат і в горах Криму +8...+10 °С.