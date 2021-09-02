Плавець Максим Крипак приніс Україні ще одне золото на Паралімпійських іграх у Токіо

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Міністерство молоді та спорту України

Український плавець Максим Крипак став переможцем у фінальному запливі на 100 метрів на спині (S10) на Паралімпійських іграх.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.

Українець фінішував із результатом 57,19, здобув золоту медаль і встановив новий світовий рекорд. Крипак побив свій же попередній світовий рекорд на 0,05 секунди.

Зазначимо, друге місце посів італієць Стефано Раймонді (59,36), третє — француз Флоран Маре (1:01,30).

Золото Максима стало для України двадцятим на Паралімпіаді-2020.