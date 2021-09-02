Плавець Максим Крипак приніс Україні ще одне золото на Паралімпійських іграх у Токіо
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство молоді та спорту України
Український плавець Максим Крипак став переможцем у фінальному запливі на 100 метрів на спині (S10) на Паралімпійських іграх.
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.
Українець фінішував із результатом 57,19, здобув золоту медаль і встановив новий світовий рекорд. Крипак побив свій же попередній світовий рекорд на 0,05 секунди.
Зазначимо, друге місце посів італієць Стефано Раймонді (59,36), третє — француз Флоран Маре (1:01,30).
Золото Максима стало для України двадцятим на Паралімпіаді-2020.
- Раніше український спортсмен Максим Крипак здобув свою третю золоту медаль на Паралімпійських іграх — 2020 на 400-метрівці вільним стилем. До цього він переміг у запливах на 100 метрів вільним стилем і батерфляєм. Також українець отримав срібло у запливі на 50 метрів вільним стилем.
- 2 вересня Україна повернула собі пʼяте місце в медальному заліку Паралімпіади в Токіо. Команда виборола вже 81 нагороду — 20 золотих, 37 срібних і 24 бронзові медалі.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.