Паралімпіада в Токіо: Україна повернула пʼяте місце, спортсмени вибороли дві золоті медалі
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Українські спортсмени в девʼятий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо вибороли ще дві золоті медалі, чим повернули Україні пʼяте місце в медальному заліку.
Український легкоатлет Владислав Загребельний отримав золоту медаль у стрибках в довжину у класі Т37 з результатом 6,59 метра. Він встановив рекорд Європи.
Легкоатлетка Марія Помазан здобула медаль у штовханні ядра стоячи в класі F35 з результатом 12,24.
- Попереду ще чотири дні Паралімпіади. Зараз Україна на пʼятому місці з 77 медалями, з яких 19 золотих, 35 срібних і 23 бронзові. Перші три місця у Китаю, Великої Британії та РФ. Після України йдуть Нідерланди.
- Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.