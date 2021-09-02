Паралімпіада в Токіо: Україна повернула пʼяте місце, спортсмени вибороли дві золоті медалі

Новини

Українські спортсмени в девʼятий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо вибороли ще дві золоті медалі, чим повернули Україні пʼяте місце в медальному заліку.

Український легкоатлет Владислав Загребельний отримав золоту медаль у стрибках в довжину у класі Т37 з результатом 6,59 метра. Він встановив рекорд Європи.

Легкоатлетка Марія Помазан здобула медаль у штовханні ядра стоячи в класі F35 з результатом 12,24.