«Задоволений результатом, коли він є». Зеленський поділився враженнями від зустрічі з Байденом

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Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з лідером США Джо Байденом заявив журналістам, що задоволений результатом переговорів.

Про це повідомляють «Дом» і «Суспільна студія».

«Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч йшла дві години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не завжди в сонячній атмосфері, але в такий нормальній чоловічій бесіді [...]. Від президента чув тільки приємні слова. Я задоволений результатом, коли він є», — сказав Зеленський.

Спільну заяву про стратегічне партнерство України і США президент назвав «дуже потужною». Сторони детально обговорили питання Донбасу і Криму, а також «найбільш складне питання щодо імплементації «Північного потоку — 2» з усіма ризиками від нього». Також обговорювалися питання оборони і предметні пропозиції — Україна очікує візиту міністра оборони США для їх опрацювання.

Зеленський окремо зазначив, що на адресу його команди не було ніякого негативу.

«Від президента Джо Байдена йшли приємні слова. Особливо щодо реформ. Він зазначив, що в цьому напрямку зроблені великі кроки. Всі бачать інфраструктурні зміни в Україні. І той чи інший результат. І я задоволений, що на рівні президента США бачать позитив. Негативу з боку США по відношенню до України, по відношенню до мене особисто, по відношенню до моєї команди, Офісу президента — негативу не було зовсім. Нуль. Жодного аспекту, жодного слова», — сказав він.

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