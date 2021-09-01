Кабмін удруге звільнив уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Кабмін звільнив заступника міністра юстиції Івана Ліщину, який був уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Цю посаду він обіймав з 24 червня 2016 року.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня. Депутат Верховної Ради від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко написав про це в Telegram-каналі.

Іван Ліщина є українським юристом, адвокатом і політичним діячем. Він сам написав заяву про звільнення, а Денис Малюська зазначив, що Ліщина буде його радником.

У 2000 році він із відзнакою закінчив юридичний факультет в університеті ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Після цього Ліщина здобув освітньо-кваліфікаційний ступінь спеціаліста права, а у 2016-му — магістра права в Лондонському університеті імені королеви Марії (Велика Британія).

Паралельно він працював юридичним експертом у Харківській правозахисній групі, надаючи безоплатну правову допомогу з подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Від 2002 до 2008 року Іван Ліщина працював у Секретаріаті Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, 5 вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука звільнив Івана Ліщину з посади заступника Міністра юстиції та уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Рішення ухвалили на підставі його заяви про звільнення за власним бажанням. Однак вже на засіданні 18 вересня того ж року Кабмін ухвалив низку кадрових рішень і знову призначив Ліщину заступником міністра юстиції — уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини.