Цьогоріч удвічі менше абітурієнтів з окупованих території подали заяви до українських вишів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У 2021 навчальному році вдвічі менше абітурєнтів з окупованого Криму та Донбасу подали заявки на вступ в університети, які розташовані на підконтрольній Києву території. Однак у них ще є час подати заяви до 24 вересня.
Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.
Напередодні Дня знань фахівці проводили відповідний моніторинг і встановили, що лишень близько шести тисяч осіб з окупованих територій подали документи на вступ, хоча у минулому році цей показник становив 12 тисяч.
«Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинене потужною інформаційною кампанією країни-окупанта», — запевнила Денісова та додала, що не всі школярі змогли дізнатися про спрощену систему вступу з окупованих областей і Криму.
Відтак Денісова звернулася до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів задля заохочення дітей до вступу у виші на материковій частині України.
Зокрема, вона запропонувала розмістити інформаційні стенди на КПВВ з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим.
- В Україні з 1 січня 2022 року підвищать стипендії. Так, в установах профтехосвіти стипендії обіцяють збільшити у 2,5 раза, а студентам вишів стипендії підвищать мінімум у 1,5 раза.
- Нині студенти денної форми навчання вишів отримують 1 300 гривень стипендії, а найбільш успішні студенти — 1 600 гривень. Студенти коледжів і технікумів отримують 980 гривень виплати, а розмір підвищеної стипендії для них становить 1 250 гривень. Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них немає.