Цьогоріч удвічі менше абітурієнтів з окупованих території подали заяви до українських вишів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У 2021 навчальному році вдвічі менше абітурєнтів з окупованого Криму та Донбасу подали заявки на вступ в університети, які розташовані на підконтрольній Києву території. Однак у них ще є час подати заяви до 24 вересня.

Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

Напередодні Дня знань фахівці проводили відповідний моніторинг і встановили, що лишень близько шести тисяч осіб з окупованих територій подали документи на вступ, хоча у минулому році цей показник становив 12 тисяч.

«Зменшення кількості абітурієнтів з тимчасово окупованих територій спричинене потужною інформаційною кампанією країни-окупанта», — запевнила Денісова та додала, що не всі школярі змогли дізнатися про спрощену систему вступу з окупованих областей і Криму.

Відтак Денісова звернулася до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів задля заохочення дітей до вступу у виші на материковій частині України.

Зокрема, вона запропонувала розмістити інформаційні стенди на КПВВ з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим.