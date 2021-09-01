Туреччина будує свій «Пентагон» у формі півмісяця. Ердоган заявив, що комплекс повинен «вселяти страх ворогам»

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Туреччина до 2023 року планує побудувати свій власний «Пентагон» в Анкарі під назвою Ay Yıldız («Півмісяць і зірка»). Це буде військово-адміністративний комплекс будівель Міністерства національної оборони, який має бути мінімум на 30% більшим за американський Пентагон.

Президент країни Реджеп Ердоган 30 серпня в Анкарі провів церемонію початку будівництва комплексу «централізованої і єдиної системи оборони». У будівлі, яка, за словами президент,а має «вселяти страх ворогам Туреччини і довіру друзям» будуть знаходитися Міноборони, Генштаб і командування всіх видів військ.

Площа комплексу складе більш як 890 тисяч квадратних метрів. Він зможе вміщати до 15 тисяч співробітників. На центральному вʼїзді в комплекс буде будівля у формі зірки, яка буде використовуватися під виставки, а в центрі комплексу — будівля у формі півмісяця. У ній будуть проходити церемонії. Проєкт буде повторювати символ на прапорі турецької держави.

На місці майбутнього комплексу Міноборони вже почалися перші будівельні роботи.