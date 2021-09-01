Синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра: дощі, сильний вітер і до +18 градусів

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Pixabay / Thorsten Frenzel

У четвер, 2 вересня, похолодання та дощі дістануться південно-східних областей України, майже на всій території країни буде дуже вітряно.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у західних та північних областях подекуди очікується невеликий дощ, на решті території помірні дощі, в окремих районах грози. Температура вночі становитиме +9...+14 °С, удень +13...+18 °С, на півдні та сході країни вночі +11...+16 °С, удень +18...+23 °С.

У Київській області та столиці подекуди дощитиме, температура вночі +12...+14 °С, удень близько +15 °С. Вітер північно-західний 7—12 м/с, пориви 15—20 м/с.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що з заходу до України заходить потужний антициклон Gaya, який супроводжуватиметься поривчастим північно-західним вітром, 7—12 м/с, вночі у західних та північних областях, а вдень скрізь, окрім Закарпаття та Криму, пориви 15—20 м/с.

У зв’язку з цим синоптики оголосили штормове попередження.

Загалом в Укргідрометцентрі очікують у вересні 2021 року на погоду, близьку до кліматичної норми.

Так, середня місячна температура прогнозується на рівні +14...+18 °С, у Карпатах +11...+12 °С, випаде 34—70 мм опадів, у Карпатах подекуди 87—103 мм.

Синоптики згадали, що абсолютний мінімум температури повітря у вересні в Україні становив -1...-8 °С, на півдні було 0...+1 °С, у Криму до +5 °С. Водночас максимально у вересні фіксували +33...38 °С, у гірських районах — +24...+32 °С.