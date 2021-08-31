Населення Ірландії вперше з часів перепису у ХІХ столітті перевищило 5 мільйонів людей

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Wynand van Poortvliet / Unsplash

Населення Ірландії становить близько 5,01 мільйона людей — це перший раз, коли чисельність населення перевищила пʼять мільйонів після перепису 1851 року (тоді було 5,11 мільйона).

Про це повідомляє BBC.

Також цьогорічний показник на 2,19 мільйона більший за результат перепису 1961 року. У Центральному статистичному управлінні Ірландії заявили, що за 12 місяців населення зросло на 34 тисячі людей завдяки «чистій» міграції та природному приросту.

У квітні в Ірландській Республіці проживали 742 300 людей у віці 65 років і старших, що на 17,9% більше, ніж пʼять років тому. Також до квітня 2021 року чисельність населення у віці 65 років і старше збільшилася на 22 200 людей.

Статистик Джеймс Хегарті розповів ірландському телеканалу RTÉ, що останні статистичні дані відображають певні демографічні та соціальні наслідки пандемії. Так, наприклад, через нестабільну ситуацію у світі із коронавірусом до Ірландії повернулися жити понад 30 тисяч ірландців. Водночас 22 тисячі ірландців поїхали жити за кордон.

«Це тільки втретє з 2010 року, коли повернулося більше ірландців, ніж залишилося», — сказав він і додав, що з 2016 року населення загалом зросло приблизно на 6%.