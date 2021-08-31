Зеленський зустрівся у США із керівником NASA і обговорив співпрацю у космічній галузі
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- Ангеліна Шеремет
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Офіс Президента / Telegram
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.
Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проєкті «Антарес», програмі дослідження Місяця «Артеміда», а також проєкти, до яких Україна може долучитися зі своїми космічними технологіями.
«Україна має знову стати космічною державою. Дослідження та використання космічного простору в мирних цілях – важливий компонент партнерства між Україною та США», – зазначив Зеленський.
Окрім цього, керівник NASA прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну.
- 24 лютого 2021 року новим головою Державного космічного агентства України став Володимир Тафтай. Він працював начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. У вересні 2020 року перейшов на посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань державного підприємства «Антонов».