Україна приєдналась до Групи Помпіду, яка бореться з незаконним вживанням наркотиків

Новини

Council of Europe

Україна повідомила Раді Європи, що з січня 2022 року приєднується до Групи Помпіду, ставши 42-ю учасницею обʼєднання.

Про це Рада Європи повідомила у вівторок, 31 серпня.

Група Помпіду — міжурядовий орган зі співробітництва в боротьбі зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, створений у 1971 році за ініціативою покійного президента Франції Жоржа Помпіду. У 1980 році Групу включили в інституційні рамки Ради Європи. Основне її завдання — зупинити незаконне вживання наркотиків та їх незаконний обіг. Її члени підтримують розвиток науково обґрунтованої політики в галузі використання наркотиків.

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зазначив, що участь українських експертів у роботі Групи сприятиме появі та реалізації програм з лікування залежностей, догляду та реабілітації людей з розладами, повʼязаними зі вживанням наркотиків. Також країни будуть обмінюватися інформацією про тенденції, повʼязані з наркотиками, їх незаконним обігом і вживанням.

Україна вступила до Ради Європи у 1995 році та взяла на себе безліч зобовʼязань щодо верховенства закону, демократії і прав людини. Як нова держава-член Групи Помпіду Україна отримає практичну міжнародну підтримку в боротьбі з незаконним обігом наркотиків через доступ до спеціалізованих мереж правоохоронних органів і платформ професійного співробітництва.

Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав рішення українського парламенту про приєднання України до Групи Помпіду. Це рішення ухвалили після 10 років співпраці між Україною і Групою.