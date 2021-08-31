«Кілька днів немає контакту». Голова «Слуги народу» Корнієнко не може зв’язатися з нардепом Трухіним після ДТП за його участю

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Сергій Бортник / «Бабель»

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко не може зв’язатися з нардепом Олександром Трухіним після ДТП за його участю.

Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

«Останні кілька днів із ним немає контакту. У нього якісь там сімейні справи чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв’язатися… Зв’язку немає, і він у відпустці, наскільки я пам’ятаю», — розповів Корнієнко та додав, що не знає, де перебуває Трухін.

За словами голови партії, він «не може перевірити всіх сім тисяч депутатів різних рад». Водночас Корнієнко висловив сподівання, що Трухін перебуває у «нормальному стані».

«Якби він [Трухін] перебував у якомусь поганому стані, то він би, мабуть, повідомив», — сказав Корнієнко.

Окрім цього, голова партії «Слуга народу» розповів, що востаннє бачився з Трухіним на нараді в Офісі президента 28 серпня щодо підготовки до пленарного тижня у Верховній Раді.

«Але ми цю ситуацію не обговорювали, бо вона на той момент була якоюсь невідомою. Я не пам’ятаю, чи я на той момент знав цю інформацію. Бо ми дізналися про це, як і ви, з відкритих джерел», — зазначив він.

Також Корнієнко повідомив, що поки не планує надсилати депутатський запит до Міністерства внутрішніх справ, щоб з’ясувати деталі справи.

«Ми зараз очікуємо на це в робочому режимі. Якщо там будуть зволікати, то будемо спрямовувати якісь запити. Чому інформація щодо умовного Юрченка була там через день, а тут… я думаю, вони мають дати якусь інформацію. [...] Міністрів, яких я призначаю, намагаюся не доводити до форм парламентського контролю. Є форма робочої співпраці в рамках коаліції. Інструменти парламентського контролю ми завжди встигнемо використати, до того ж на запит можна відповісти формально», — наголосив нардеп.

Відповідаючи на запитання щодо іншого ймовірного учасника ДТП — голови фракції «Слуги народу» у Полтавській обласній раді Фахраддіна Мухтарова, Корнієнко запевнив, що не спілкувався з ним з часу місцевих виборів.

«Я поки що не маю якоїсь особливої інформації щодо голови фракції Полтавської облради, яка б мене примушувала робити якісь дії», — додав він.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, яка поширювалася у ЗМІ, що нібито Трухін є у складі української делегації, що має вирушити у Вашингтон, пише «Громадське».

Глава МЗС також запевнив, що склад делегації «нормальний».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков так само підтверджував, що парламент не делегував народних депутатів до США.