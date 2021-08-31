Українські спортсмени отримали ще одну золоту та дві срібні медалі на Паралімпіаді в Токіо. Не обійшлося без скандалу

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Українці здобули ще три медалі — одну золоту та дві срібні.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.

Так, у штовханні ядра серед чоловіків (F20) перемогу здобули Максим Коваль (золото) та Олександр Яровий (срібло). Коваль штовхнув ядро на 17,34 метра, інший українець показав дуже близький результат — 17,3 метра.

Зазначимо, спочатку чемпіоном назвали малазійця Мухаммада Зіяда Золкефлі із рекордним результатом у 17,94 метра, проте згодом спортсмена дискваліфікували.

Голова Міністерства охорони здоров’я Малайзії назвав це рішення «ганебним».

«Абсолютна ганьба, що суперечить духу Паралімпіади. Якщо це було порушенням [правил] кімнати збору, ви не повинні були дозволити їм брати участь у перших змаганнях. Підло і дрібʼязково. Вкрадена золота медаль та світовий рекорд», — написав він у Twitter.

Ще одну срібну медаль виборола українка Юлія Шуляр у забігу серед жінок на 400 метрів (Т20).