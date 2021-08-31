Італія скасувала обов’язковий карантин для вакцинованих туристів з України

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Jacek Dylag / Unsplash

Уряд Італії вніс зміни до правил в’їзду з країн категорії D, до яких входить й Україна. Тепер вакциновані туристи можуть в’їхати без необхідності проходити 5-денний карантин.

Про це йдеться на інтерактивній карті МЗС України.

З 31 серпня туристи з України можуть в’їхати в Італію без обов’язкового карантину, якщо нададуть негативний ПЛР-тест або тест на антиген, а також покажуть сертифікат про вакцинацію однією із сертифікованих в ЄС вакцин — Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

Без вищевказаних документів можна в’їхати в Італію з обов’язковим п’ятиденним карантином, а також потрібно буде здати тест на коронавірус після його завершення.

Відповідні правила діятимуть до 25 жовтня.