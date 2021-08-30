Бойовики обстріляли позиції українських військових, є загиблий та поранений
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських захисників. Внаслідок цього один військовий загинув, один отримав поранення.
Про це увечері 30 серпня повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».
Пораненого евакуювали та шпиталізували. Стан його здоров’я — середнього ступеню важкості.
Вогнем у відповідь українські військові припинили обстріли бойовиків. Про інцидент повідомили ОБСЄ.
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