Голова «Слуги народу» Корнієнко вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Трухіна і пояснив, чому там так довго не реагували
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Соколовська Інна / УНІАН
Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Він заявив, що про аварію у політсилі дізналися зі ЗМІ та наразі чекають реакції поліції.
Про це Корнієнко повідомив в інтерв’ю виданню «Новое время».
«Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра [Трухіна]. Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування в подібних випадках», — пояснив він.
За словами Корнієнка, висновки потрібно робити за матеріалами правоохоронних органів. Він не зміг підтвердити, що саме Трухін був за кермом автомобіля. На запитання, чи спілкувався він із Трухіним після ДТП, Корнієнко знову закликав дочекатися результатів розслідування поліції.
Що стосується видалення новин про участь Трухіна у ДТП, то Корнієнко відхрестився від причетності до цього партії «Слуга народу».
«Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ у країні з точки зору політики», — вважає він.
- ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат Верховної Ради від «Слуги народу», заступник глави бюджетного комітету Олександр Трухін, сталася 23 серпня. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали з них ім’я нардепа.
- Загалом під час аварії травми отримали шість людей. Це пасажири Audi A8, Ford Kuga (голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник) і Daewoo Lanos. Водій останнього раніше розповів «Бабелю», що не бачив, хто саме був за кермом A8. Речник МВС Артем Шевченко лише 30 серпня вперше офіційно підтвердив, що нардеп був в авто. «З опублікованих матеріалів видно, що Трухін там був. Як пасажир чи водій — це встановить слідство. Що власне зараз і робиться», — розповів він «Сьогодні».
- Згідно з матеріалами досудового розслідування, поліція вважає, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова. Сам Трухін, як і Мухтаров, були пасажирами.