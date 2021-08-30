Паралімпіада-2020: Україна за день здобула 11 медалей, з яких дві — золоті

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Паралімпійська збірна України

Збірна України на Паралімпійських іграх у Токіо за черговий ігровий день, 30 серпня, заробила 11 медалей.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті Паралімпіади.

Українська збірна цього дня перетнула межу в 50 медалей. Паралімпійці здобули вже загалом 54 медалі.

Золото українській збірній принесли Марія Литовченко (настільний теніс) й Андрій Трусов (плавання на 100 метрів вільним стилем).

Срібні медалі здобули Віктор Дідух (настільний теніс), Андрій Дорошенко (кульова стрільба), Михайло Сербін (плавання на 200 метрів комплексним стилем), Ігор Цвєтов (біг на 100 метрів), Яна Лєбєдєва (метання диска).

Також українські спортсмени завоювали чотири бронзові медалі: чоловіча збірна в естафеті 4 х 100 метрів у плаванні, Ірина Щетник (кульова стрільба), Роман Павлик (стрибки у довжину) та Зоя Овсій (метання диску).

30 серпня був шостий день Паралімпійських ігор — це середина змагань. Попереду ще стільки ж ігрових днів. Наразі Україна має 54 медалі — 12 золотих, 27 срібних і 15 бронзових і посідає п’яте місце в медальному заліку.