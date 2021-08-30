Президент Палестини зустрівся з ізраїльським міністром — вперше за 11 років

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Президент Палестини Махмуд Аббас провів свою першу за 11 років офіційну зустріч з високопоставленим ізраїльським чиновником — міністром оборони Бені Ганцом. Про це у Twitter у понеділок, 30 серпня, повідомив Ганц, а деталі — BBC.

Ганц сказав, що увечері 29 серпня він відправився до палестинського міста Рамаллах на Західному березі, щоб обговорити безпекові, цивільні і економічні питання. Він сказав президенту Аббасу, що Ізраїль буде прагнути зміцнити палестинську економіку.

«Ми також обговорили формування безпеки та економічної ситуації на Західному березі і в секторі Гази. Ми домовилися продовжити обговорення питань, які були підняті у ході зустрічі», — зазначив Ганц.

Палестинський чиновник з Управління з питань цивільних справ Хасан аль-Шейх зазначив, що перемовини охопили «всі аспекти» палестино-ізраїльських відносин.

Це перша з 2010 року офіційна зустріч такого рівня між представниками Палестинської національної адміністрації (ПНА) і єврейської держави. Переговори тривали 2,5 години, з них 40 хвилин політики спілкувалися тет-а-тет.

Палестинська адміністрація розірвала звʼязки з Ізраїлем 2020 року через план тодішнього премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо анексії значної частини Західного берега, яку палестинці хочуть для майбутньої незалежної держави разом з сектором Газа. Звʼязки відновили у листопаді після того, як від планів анексії відмовилися. Нетаньягу ж у червні пішов з посади прем’єра, на його місце призначили Беннета. Чинний прем’єр відкидає ідею створення палестинської держави поряд з Ізраїлем, і заявляє, що його уряд не буде намагатися досягти мирної угоди з палестинцями. Президент США Джо Байден 27 серпня закликав Беннета зробити кроки для поліпшення життя палестинців і підтримки ширших економічних можливостей для них.