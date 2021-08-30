У Парижі обмежили швидкість для авто до 30 км/год

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У столиці Франції Парижі з сьогоднішнього дня, 30 серпня, почало діяти нове обмеження швидкості для автомобілів — 30 км/год. Швидкісне обмеження введено майже на всіх дорогах міста, крім кільцевої, деяких бульварів і авеню.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

По кільцевій дорозі (Переферік) можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а по оточуючим місто бульварах — зі швидкістю 50 км/год на годину. У центрі міста встановили нові знаки.

Нова міра направлена на підвищення безпеки дорожнього руху, зниження шуму і повʼязана із адаптацією міста до заходів із захисту клімату. Крім цього в місті значно збільшили кількість велосипедних доріжок і одночасно скоротили кількість автомобільних парковок.

Частина жителів Парижу обмеження розкритикувала, але за даними соціологічного інституту Ifop, 61% відсоток парижан схвалюють нововведення.