У Парижі обмежили швидкість для авто до 30 км/год
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У столиці Франції Парижі з сьогоднішнього дня, 30 серпня, почало діяти нове обмеження швидкості для автомобілів — 30 км/год. Швидкісне обмеження введено майже на всіх дорогах міста, крім кільцевої, деяких бульварів і авеню.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
По кільцевій дорозі (Переферік) можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а по оточуючим місто бульварах — зі швидкістю 50 км/год на годину. У центрі міста встановили нові знаки.
Нова міра направлена на підвищення безпеки дорожнього руху, зниження шуму і повʼязана із адаптацією міста до заходів із захисту клімату. Крім цього в місті значно збільшили кількість велосипедних доріжок і одночасно скоротили кількість автомобільних парковок.
Частина жителів Парижу обмеження розкритикувала, але за даними соціологічного інституту Ifop, 61% відсоток парижан схвалюють нововведення.
- У Європі багато міст знижують швидкість для авто, щоб убезпечити рух і боротися з рівнем забруднення повітря.
- У червні влада Парижу пригрозили заборонити в місті сервіси з оренди електросамокатів після смерті жінки через наїзд. Подія викликала хвилю обурення.