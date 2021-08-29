У День памʼяті захисників Зеленський посмертно нагородив двох воїнів ЗСУ

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у День памʼяті захисників України вручив українським військовослужбовцям державні нагороди за особисту мужність і героїзм.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент, зокрема, посмертно присвоїв звання Героя України двом українським захисникам, які загинули в жовтні 2014 року.

«Званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослав Горбенко. Доброволець загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту», — йдеться в повідомленні.

Нагороду отримали батьки Святослава Сергій Олександрович та Лариса Вікторівна.

«Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» також посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області», — наголошують в Офісі президента.

Цю нагороду також отримали батьки Віктора Петро Степанович та Марія Мирославівна.

29 серпня о 10:00 у День памʼяті захисників оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. У цей день також вшановують сьомі роковини Іловайської трагедії.

«Іловайський котел»

Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області під час російсько-української війни у серпні 2014 року. 23—24 серпня у тил українського угрупування, яке утримувало Іловайськ, з території РФ зайшли регулярні російські війська, через що українці опинилися в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня президент Росії Володимир Путін звернувся до бойовиків «ДНР» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових. 29 серпня українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь і розстріляли колони на марші.