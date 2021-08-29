На Донбасі бойовики поранили 10 українських військових

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За минулу добу російські найманці на Донбасі 18 разів порушили режим тиші та поранили 10 військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє штаб ООС.

Неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Травневе російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета.

Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. У результаті обстрілу пошкоджено вже другий приватний будинок за тиждень.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Південного збройні формування РФ вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на кордоні Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів шість військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще четверо — бойові травми.