Біля Криту затонуло судно із 7 тисячами тонн української пшениці

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Izuddin Helmi Adnan / Unsplash

У Критському морі затонув суховантаж із сімома тисячами тонн української пшениці.

Про це пише портал Maritime Bulletin.

Судно Sea Bird прямувало з України до Тунісу. Корабель затонув після зіткнення, але більше жодних подробиць не повідомляється. Усіх 16 членів екіпажу судна врятували.

Видання зазначає, що судячи з позицій кораблів, Sea Bird, імовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya. Увесь екіпаж Sea Bird, що складався із 16 сирійців, під час широкомасштабної пошуково-рятувальної операції був врятований.