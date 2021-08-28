Обстріли Авдіївки: поранення та травми отримали 8 українських військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Унаслідок обстрілів у районі Авдіївки поранення та травми отримали вісім українських бійців.
Про це повідомляє представництво України у Тристоронній контактній групі.
Під час обстрілу бойовики застосовували міномети і артилерію калібру 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. «На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував», — заявили у представництві. Зазначається, що ЗСУ надали адекватну відповідь на обстріли.
На думку представництва України в ТКГ, завданням противника є спровокувати на неадекватну відповідь, а потім заявити про «агресивні дії України» і створити напругу, в ідеалі — зірвати переговори президента Володимира Зеленського з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, зокрема про участь Штатів у такому врегулюванні.
Також зазначається, що скликати позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки не планують, оскільки Росія блокує такі ініціативи.
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