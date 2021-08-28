Учені випадково знайшли біля Гренландії найпівнічніший острів на планеті
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На півночі від берегів Гренландії вчені випадково натрапили на острів. Вони вважають, що знайшли найпівнічнішу точку суші на планеті.
Про це повідомляє Reuters.
Учені дослідницького центру Арктичної станції у Гренландії знайшли в Північному Льодовитому океані клаптик суші завширшки 30 метрів з найвищою точкою над рівнем моря у 3 метри. Спочатку вони подумали, що висадилися на острівець Оодаак (відкритий в 1978 році), але навігатор показав, що вони перебувають в 780 метрах від нього.
«Це трохи схоже на дослідників минулого, які думали, що вони приземлилися в певному місці, але насправді знайшли зовсім інше», — заявив засновник фонду-спонсора експедиції Leiser Foundation Крістіан Лейстер.
Учені пропонують назвати острів Qeqertaq Avannarleq (Кекертак Аваннарлек), що в перекладі з гренландської означає «найпівнічніший острів».
- У серпні в найвищій точці крижаного щита Гренландії — близько 3,2 тисячі метрів над рівнем моря — уперше за всю історію спостережень зафіксували опади у вигляді дощу, а не снігу.
- Учені попереджали, що льодовики Гренландії пройшли точку неповернення і продовжать танути. У 2020 році у Гренландії через потепління розколовся найбільший шельфовий льодовик.