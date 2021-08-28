СБУ в Києві викрила велику російську ботоферму. Вона працювала проти «Кримської платформи»

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СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві потужну ботоферму, яка за гроші з Росії працювала на дискредитацію результатів першого саміту «Кримської платформи».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, зловмисники за завданням кураторів поширювали через соцмережі Facebook, Instagram і TikTok антиукраїнські гасла та дезінформацію за допомогою 15 тисяч ботів, які публікували повідомлення від імені «пересічних громадян».

СБУ встановила, що серед організаторів — четверо жителів Києва. Для ботоферми вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці, куди СБУ і прийшла з обшуками. Там виявили 300 модемів, кілька тисяч карт різних операторів звʼязку, десятки мобільних терміналів і компʼютерну техніку з доказами.

Слідчі дії тривають.