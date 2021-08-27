У ПриватБанку затвердили нову структуру та склад правління
- Автор:
- Софія Телішевська
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
Наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру та склад правління банку.
Про це йдеться у пресрелізі банку.
Оновлена структура виконавчого органу управління фінансової установи забезпечує його оптимальний склад, необхідний для управління банком і ефективної реалізації оновленої стратегії розвитку.
Відтак заступником голови правління з питань реорганізації та проблемних активів став Ігор Лебединець. До цього він обіймав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості, на якій координував трансформацію мережі банку.
А радником голови правління банку з питань стратегії призначили Галину Пахачук.
Нова структура правління ПриватБанку набуде чинності з 1 вересня 2021 року.
- 8 червня Національний банк погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку.