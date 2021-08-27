У ПриватБанку затвердили нову структуру та склад правління

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Наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру та склад правління банку.

Про це йдеться у пресрелізі банку.

Оновлена структура виконавчого органу управління фінансової установи забезпечує його оптимальний склад, необхідний для управління банком і ефективної реалізації оновленої стратегії розвитку.

Відтак заступником голови правління з питань реорганізації та проблемних активів став Ігор Лебединець. До цього він обіймав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості, на якій координував трансформацію мережі банку.

А радником голови правління банку з питань стратегії призначили Галину Пахачук.

Нова структура правління ПриватБанку набуде чинності з 1 вересня 2021 року.