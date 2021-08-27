У Лондоні затримали чоловіка, який у супермаркетах вводив у продукти невідому речовину

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Ale / Flickr

У Лондоні затримали і заарештували чоловіка, який в супермаркеті вводив у продукти невідомі речовини. Про це повідомляє поліція Лондону, а деталі наводить BBC.

Чоловіку 37 років. Поліція звинувачує його в навмисному псуванні продуктів у трьох супермаркетах: Tesco Express, Littledrose Sainsbury та Little Waitrose.

Він вводив голкою невідому речовину у продукти, передусім у ті, що призначені для приготування в мікрохвильовці, та в мʼясо. Що саме вводив чоловік і скільки продуктів зіпсовано — наразі невідомо.

Представники сфери охорони здоровʼя працюють із супермаркетами, які постраждали від інциденту. Людям радять викинути продукти, які вони купили у вказаних магазинах 25 серпня після 18:00.