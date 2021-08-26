Головний санлікар Кузін: Локдаун в Україні можуть запровадити у листопаді

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З огляду на темпи поширення коронавірусу, локдаун в Україні можуть запровадити вже у листопаді.

Про це в інтервʼю «BBC News Україна» розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді», — заявив Кузін. За його словами, якщо українці вакцинуватимуться та дотримуватимуться соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Кузін нагадав, що рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть запровадити на національному рівні. На питання, який з регіонів «накриє» першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.