Держприкордонслужба: За два місяці Україну відвідали майже 30 тисяч туристів із арабських країн

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Україну за останні два місяці відвідали майже 30 тисяч туристів із арабських країн.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Цього року у зв’язку з відкриттям нових маршрутів, а саме маршрутів із арабськими країнами, такими як Саудівська Аравія, у нас суттєво зріс вʼїзд громадян Саудівської Аравії, Катару. За останні два місяці до нас в’їхали майже 30 тисяч лише таких іноземних туристів», — сказав начальник відділу прикордонної служби «Бориспіль-1» Віталій Титовець на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» у Києві.

Видання підкреслює, що Державне агентство України з туризму назвало країни Перської затоки перспективним напрямком для індустрії, враженої через коронавірусні обмеження. У червні агентство запросило представників саудівських туристичних агенцій на екскурсію Україною, і їхні позитивні відгуки про українську природу та українську кухню, а також гостинність спричинили зростання туристичного потоку.