«Динамо» та «Шахтар» дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Rock in Motion
Футбольні клуби «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.
Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
Столичний клуб потрапив до групи E. Кияни зіграють з «Барселоною» (Іспанія), «Баварією» (Німеччина) та португальською «Бенфікою».
Донецька команда зіграє у групі D. Як і минулого року, її суперниками стали «Реал» (Мадрид) та «Інтернаціонале» (Італія). Третім суперником буде молдовський клуб «Шериф».
- Напередодні «Шахтар» зіграв унічию з французьким «Монако» з рахунком 2:2 у матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Перший матч донеччани виграли з рахунком 1:0. За сумою двох матчів «Шахтар» вийшов до групового турніру Ліги чемпіонів.
- Київське «Динамо» у попередньому сезоні стало чемпіоном України з футболу. Це дало право киянам стартувати у Лізі чемпіонів відразу у груповому турнірі.