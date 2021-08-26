«Динамо» та «Шахтар» дізналися своїх суперників у Лізі чемпіонів

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Flickr / Rock in Motion

Футбольні клуби «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Жеребкування відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Столичний клуб потрапив до групи E. Кияни зіграють з «Барселоною» (Іспанія), «Баварією» (Німеччина) та португальською «Бенфікою».

Донецька команда зіграє у групі D. Як і минулого року, її суперниками стали «Реал» (Мадрид) та «Інтернаціонале» (Італія). Третім суперником буде молдовський клуб «Шериф».