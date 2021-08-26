Найбільший німецький медіахолдинг купує американську Politico. Сума угоди — понад мільярд доларів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Один з найбільших медіахолдингів Німеччини і Європи Axel Springer домовився про покупку американської медіакомпанії Politico, яка випускає однойменну газету і журнал про зовнішню і внутрішню політику США, а також веде кілька сайтів.
Про угоду повідомила пресслужба Axel Springer.
Договір укладено з власником Politico — компанією Capitol News Company.
Після схвалення угоди регулятором німецький медіаконцерн отримає контрольний пакет акцій Politico, а також 50% акцій сайту про технології Protocol і компанії Politico Europe, заснованої у 2014 році у Брюсселі.
Роберт Олбріттон, засновник Politico і Protocol, продовжить виконувати обовʼязки видавця.
Сума угоди не розголошується, але за даними The Wall Street Journal і CNBC йдеться про понад мільярд доларів.
- Медіаконцерн Axel Springer володіє виданнями Insider (раніше Business Insider), Morning Brew, а також газетами Bild і Die Welt.
- У кінці травня Томаш Фіала став новим власником «Української правди». Редактор-засновник «Української правди» Олена Притула за угодою передала 100% корпоративних прав на видання, і тепер все його активи переходять у групу Dragon Capital. Компанія — одна з найбільших груп в Україні, яка працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг. До медіагрупи «НВ» компанії Dragon Capital також входять журнал «Новое время», «Радіо НВ» і портал NV.ua.