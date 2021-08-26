Найбільший німецький медіахолдинг купує американську Politico. Сума угоди — понад мільярд доларів

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Один з найбільших медіахолдингів Німеччини і Європи Axel Springer домовився про покупку американської медіакомпанії Politico, яка випускає однойменну газету і журнал про зовнішню і внутрішню політику США, а також веде кілька сайтів.

Про угоду повідомила пресслужба Axel Springer.

Договір укладено з власником Politico — компанією Capitol News Company.

Після схвалення угоди регулятором німецький медіаконцерн отримає контрольний пакет акцій Politico, а також 50% акцій сайту про технології Protocol і компанії Politico Europe, заснованої у 2014 році у Брюсселі.

Роберт Олбріттон, засновник Politico і Protocol, продовжить виконувати обовʼязки видавця.

Сума угоди не розголошується, але за даними The Wall Street Journal і CNBC йдеться про понад мільярд доларів.