Гурт ABBA анонсував шоу і випустить пʼять пісень після 39-річної перерви
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Шведський гурт ABBA запустив новий вебсайт під назвою ABBA Voyage, анонсувавши на 2 вересня подію.
Як повідомляють BBC і The Mirror, найімовірніше, гурт випустить пʼять пісень і організує шоу.
Про плани випустити нові пісні гурт повідомляв у 2018 і 2020 роках, а у 2016 році оголосив про плани провести голографічний тур. Через пандемію і «технічні проблеми» випуск пісень і шоу затягнулися, але тепер, імовірно, група вирішила не відкладати реалізацію планів.
Таблоїд The Sun пише, що, імовірно, 2 вересня буде анонс шоу — його планують провести у спеціально побудованому театрі у східному Лондоні. На сцені виступатимуть голограми артистів, яких назвали ABBA-тарами.
- Гурт, що складається з Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтськог і Анні-Фрід Лінгстад, здобув міжнародну популярність у 1974 році після перемоги на «Євробаченні» з піснею “Waterloo” — у 2020 році глядачі визнали її найкращою в історії пісенного конкурсу.
- Останній студійний альбом ABBA під назвою The Visitors вийшов у 1981 році. У 2018 році група у своєму Instagram повідомила про воззʼєднання.