Українці у 2022 році двічі отримають по чотири вихідні поспіль: Кабмін переніс робочі дні

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Chen Mizrach / Unsplash

Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році — на 8 Березня і на День Конституції (28 червня) українці матимуть по 4 вихідні.

Про це з посиланням на рішення уряду від 26 серпня повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Так, керівники підприємств, установ і організацій, які працюють за 5-денним графіком (два вихідні — у суботу та неділю), зможуть перенести робочі дні з:

понеділка 7 березня на суботу 12 березня,

понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

«Таким перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свят і відпочинку протягом чотирьох днів поспіль», — наголосили в Мінекономіки.

Як зазначається, завдяки рішенню уряду люди не будуть змушені працювати протягом шести днів поспіль. Водночас воно не призведе до порушення балансу робочого часу впродовж року та зменшення фонду заробітної плати тощо.

Зауважимо, що банки та їхні установи в ці дні працюватимуть за спеціальним графіком, який визначить Нацбанк України.