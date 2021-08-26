В Україні запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Названі адреси

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В Україні з пʼятниці, 27 серпня, на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь і Кривий Ріг запрацюють 20 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав адреси, на яких запрацюють камери:

у Волинській області запрацюють чотири прилади контролю «КАСКАД» на 82 км + 575 і 95 км + 200 автодороги Н-22 в напрямку Луцька, на 129 км + 788 дороги М-19 в напрямку Ковеля, а також на 444 км + 971 дороги М-07 в напрямку міста Любомль. На зазначених ділянках діє обмеження швидкості до 50 км/год;

у Полтавській області камера буде працювати на ділянці дороги М-03 на 155 км + 696 в напрямку Києва (обмеження до 110 км/год);

у Львівській області пʼять камер — на 16 км + 153 дороги М-11 на Львів, на 21 км + 671 дороги М-10 на Львів, на 53 км + 580 дороги М-10 на Краковець, на 528 км + 459 дороги М- 06 на Луцьк і на 3 км + 360 дороги М-10-01 на Рясне-Руське. На цих ділянках діє обмеження швидкості до 50 км/год;

у Київській області чотири камери — на 9 км + 784 дороги Р-01 на Київ, на 9 км + 994 дороги Р-01 на Обухів, на 3 км + 441 дороги Р-01 в напрямку Києва і на 3 км + 461 дороги Р-01 в напрямку Обухова. На цих ділянках діє обмеження до 50 км/год;

у Запоріжжі запрацюють три камери — на вулиці Будинок Відпочинку (поворот до музею) в напрямку Преображенського мосту; на вулиці Істоміна, 125-А, у напрямку Нікопольського шосе; на вулиці ДніпроГЕС в напрямку центру міста;

у Мелітополі на проспекті Богдана Хмельницького, 23, в напрямку вул. Сєдовців;

у Кривому Розі на вул. Волгоградській, 11, у напрямку вул. Марійської; на вул. Волгоградській, 13, у напрямку вул. Медової. У всіх містах діє обмеження швидкості до 50 км/год.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані в містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, а також у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській областях.