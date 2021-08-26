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В Україні запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Названі адреси

Автор:
Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images

В Україні з пʼятниці, 27 серпня, на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь і Кривий Ріг запрацюють 20 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав адреси, на яких запрацюють камери:

Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані в містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, а також у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській областях.