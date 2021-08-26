Міністр Кулеба: Росія розмістила в окупованому Криму кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр»

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Росія розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї — кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр».

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 26 серпня.

«Безумовно, ми бачимо, що і як пересувається в Криму, як Крим перетворений на велику військову базу. І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр». У нас є достатньо інформації про те, що відбувається», — наголосив він.

Водночас Кулеба зазначив, що системи моніторингу, за допомогою яких Україна стежить за мілітаризацією Криму, не підлягають публічному розголосу.

«Наше завдання зараз – зміцнювати власні Збройні сили та зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму», — додав міністр.

Окремо Кулеба заявив, що «Кримська платформа» — це важливий елемент стратегії зовнішньої політики, яка передбачає створення різного роду альянсів для зміцнення безпеки України.

«В організації «Кримської платформи» не було жодного простого питання, все було дуже складно, але ми показали, що можемо досягати найвищих результатів, коли працюємо як команда. Що мене особисто тішить — що ми нарешті виходимо зі статусу жертви у статус рятівника. Тобто ми зовсім інакше починаємо позиціонувати Україну на міжнародній арені.