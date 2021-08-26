«Були загрози, але проблеми ми вирішили». Глава МЗС пояснив слова заступника про «захоплення» українського літака в Кабулі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Жоден літак, який мав вивозити українських громадян та іноземців із Афганістану, не перебуває та не перебував у чиєму-небудь полоні.
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з огляду на інформацію про «захоплення», яка зʼявилася 24 серпня.
«Були загрози нашому літаку, але всі ці проблеми ми вирішили. Жоден літак, який має вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян та іноземців, не перебуває у чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем. Це був один із робочих моментів, Євген Єнін, про нього розповів, журналісти підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака не було», — сказав Кулеба.
Міністр вказав, що Єнін, чиї слова цитували ЗМІ, — «це досвідчений дипломат і людина, яка в останні тижні у буквальному сенсі не спить, займаючись евакуацією наших громадян з Афганістану».
«Але конкретно в той момент, коли пролунали його слова про історію з нашим літаком, він, очевидно, мав справу з не менш досвідченими журналістами, які побачили сенсацію в окремій фразі, вирвали її з контексту і почали розкручувати. Це професійно, я тут претензій ніяких не маю, я думаю, це був просто брак комунікації», — наголосив він.
Кулеба пояснив, що «організація евакуації з Афганістану — це найскладніша операція, з якою міністерству коли-небудь доводилося стикатися».
Дипломат наголосив, що Україна продовжить повернення своїх громадян із Афганістану, доки не вивезе всіх, хто виявив таке бажання. Київ уже евакуював понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців — ще 90 осіб досі перебувають у Кабулі.
- Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін 24 серпня вранці повідомив, що під час евакуації українців і громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.
- Згодом речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував інформацію про захоплення українського літака. Речник МЗС також заявив, що всі літаки, залучені Україною для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до країни.
- В Ірані також спростували інформацію про захоплення українського літака в Афганістані. Там повідомили, що останній рейс до Києва справді сів в Ірані, але на дозаправку.